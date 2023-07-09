كابينيت الاحتلال الإسرائيلي يوافق على إجراءات لتقوية السلطة

قرر كابينيت الاحتلال "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية"، مساء اليوم، الأحد، دعم خطوات منع انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مقترح "الكابينت" لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، مقابل أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد (إسرائيل) في الساحة القانونية والسياسية الدولية.

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كما طالب السلطة الفلسطينية "وقف التحريض في وسائل الإعلام، وفي منظومة التعليم، ووقف دفع رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء الفلسطيني في المناطق C (تقع تحت السيرة الإسرائيلية الكاملة)".

وأشارت وسائل الإعلام الإسراائيلية إلى أن الاقتراح تم قبوله بأغلبية ثمانية أعضاء، ومعارضة واحدة (وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير)، وامتناع واحد عن التصويت (وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسليئل سموتريتش).

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، وبتنسيق ودعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم مقترحات بهدف تقوية السلطة الفلسطينية، في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها، وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.

وكشفت صحيفة "يدعوت أحرنوت" العبرية، في وقت سابق، أن من بين هذه التسهيلات، الموافقة على إقامة منطقة صناعية في "ترقوميا" قرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وخصم بعض أموال الديون لحكومة الاحتلال الإسرائيلية مثل الكهرباء وغيرها لصالح السلطة.

كما يتوقع أن يتم تسهيل خطوات حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها دولة الاحتلال، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة (VIP)، وتمديد ساعات عمل معبر "اللنبي" (الكرامة الحدودي مع الأردن)، إلى جانب العديد من القضايا.

المصدر / فلسطين أون لاين