فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جبارين يهنئ يوسف بالحرية من سجون الاحتلال

باريس سان جرمان يعلن ضم لوكا هرنانديز حتى 2028

4073 انتهاكا ارتكبها الاحتلال والمستوطنون في الضفة والقدس منذ مطلع 2023

لجنة المتابعة ترحب بعقد اجتماع الأمناء العامّين في القاهرة

"جنين" وغرب مات ضميره

يوسف: أفتخر بالتضحيات في سبيل القدس والأقصى ونصرة الشهداء

الاحتلال يفرج عن القيادي حسن يوسف بعد 20 شهرًا من الاعتقال

"برنامج متعدد الثقافات".. محاولات إسرائيلية مستمرة لتهويد القدس

أهالي جنين.. درع المخيم وسند المقاومين

نعيم: فتح العواصم العربية أبوابها أمام الاحتلال يعني شرعنة لوجوده في فلسطين

جبارين يهنئ يوسف بالحرية من سجون الاحتلال

09 يوليو 2023 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
...

هنأ القيادي زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، القائد حسن يوسف، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وقال جبارين في بيان اليوم الأحد، إن "الشيخ حسن يوسف ركن شديد وقامة وطنية سامقة، وجبل شامخ من جبال فلسطين الرواس، قد من الله عليه بالحرية والإفراج من داخل سجون الاحتلال، بعد قضاء 20 شهراً في الاعتقال الأخير، وأكثر من 24 عاماً بشكل تراكمي خلف القضبان، مرت من عمره داخل السجون بعزيمة وصبر وثبات".

وأضاف: "الحمد لله على نعمة الإفراج والتحرر من الأسر، الحمد لله على كرمة وفضله أن منّ علينا ورأينا مجاهداً كبيراً أبياً حراً بين أهله وذويه ومحبيه".

اقرأ أيضا: الاحتلال يفرج عن القيادي حسن يوسف بعد 20 شهرًا من الاعتقال

وتابع: "تحرر أبا مصعب ولسان حاله وحال أبطالنا الأسرى يقول: أن هذه أرضنا ومقدساتنا ولا مقام للاحتلال على أرضنا ولا في قدسنا وأقصانا، فالسجن رغم مرارته وقسوته لم ولن يثني عن التمسك بهذه الأرض وهذا النهج القويم".

وأفرج الاحتلال، اليوم الأحد، عن الشيخ حسن يوسف أحد أبرز قادتها بالضفة، بعد أن أمضى 20 شهرا في الاعتقال الإداري داخل سجونها.

واعتقل الاحتلال يوسف في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حسن يوسف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة