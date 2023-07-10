10 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1882 الأسطول البريطاني ينذر قائد حامية الإسكندرية بوقف عمليات التحصين والتجديد وإنزال المدافع الموجودة فيها، وقد رفض الخديوي توفيق ومجلس وزرائه هذه التهديدات.
- 1943 قوات الحلفاء تنزل في صقلية معلنة بذلك بداية الحملة الإيطالية في إطار الحرب العالمية الثانية.
- 1948 الصهاينة يستولون على مطار اللد.
- 1962 إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة.
- 1968 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الرابعة) بالقاهرة.
- 2000 بشار الأسـد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.
- 2001 عملية استشهادية على حاجز (كوسيوفيم) جنوب غزة ونفذها الاستشهادي نافذ عايش النذر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين وتبنت كتائب القسام العملية.
- 2002 مقتل ضابط إسرائيلي من دورية (جفعاتي) في منطقة (نتساريم) إثر إطلاق مقاومين فلسطينيين النار عليه.
- 2008 "الكنيست" يقر تملك منازل المقاومين ونقلها إلى الكيان العبري.
- 2014 شنت طائرات صهيونية غارات على قطاع غزة في اليوم الثالث لمعركة العصف المأكول مما أدى إلى استشهاد28 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 550 آخرين.
- 2014 مجزرة عائلة الحاج في خان يونس، والتي راح ضحيتها 8 شهداء من أبناء العائلة بعد قصف الطائرات، بعد قصف الطائرات الصهيونية منزلهم بطائرات صهيونية.
- 2020 المحكمة الإدارية العُليا في تُركيَّا تقضي بِإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف وإعادة العمل به كمسجدٍ جامع بعد نحو 86 سنة من إيقاف الصلاة فيه.
- 2021 الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي تتوّج بطلًا بكوبا أمريكا للمرة الخامسة عشر في تاريخها، بعد تغلبها على البرازيل بنتيجة 1-0.
المصدر / فلسطين أون لاين