10 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1882 الأسطول البريطاني ينذر قائد حامية الإسكندرية بوقف عمليات التحصين والتجديد وإنزال المدافع الموجودة فيها، وقد رفض الخديوي توفيق ومجلس وزرائه هذه التهديدات.

الأسطول البريطاني ينذر قائد حامية الإسكندرية بوقف عمليات التحصين والتجديد وإنزال المدافع الموجودة فيها، وقد رفض الخديوي توفيق ومجلس وزرائه هذه التهديدات. 1943 قوات الحلفاء تنزل في صقلية معلنة بذلك بداية الحملة الإيطالية في إطار الحرب العالمية الثانية.

قوات الحلفاء تنزل في صقلية معلنة بذلك بداية الحملة الإيطالية في إطار الحرب العالمية الثانية. 1948 الصهاينة يستولون على مطار اللد.

الصهاينة يستولون على مطار اللد. 1962 إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة.

إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة. 1968 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الرابعة) بالقاهرة.

عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الرابعة) بالقاهرة. 2000 بشار الأسـد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.

بشار الأسـد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد. 2001 عملية استشهادية على حاجز (كوسيوفيم) جنوب غزة ونفذها الاستشهادي نافذ عايش النذر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين وتبنت كتائب القسام العملية.

عملية استشهادية على حاجز (كوسيوفيم) جنوب غزة ونفذها الاستشهادي نافذ عايش النذر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين وتبنت كتائب القسام العملية. 2002 مقتل ضابط إسرائيلي من دورية (جفعاتي) في منطقة (نتساريم) إثر إطلاق مقاومين فلسطينيين النار عليه.

مقتل ضابط إسرائيلي من دورية (جفعاتي) في منطقة (نتساريم) إثر إطلاق مقاومين فلسطينيين النار عليه. 2008 " الكنيست" يقر تملك منازل المقاومين ونقلها إلى الكيان العبري.

الكنيست" يقر تملك منازل المقاومين ونقلها إلى الكيان العبري. 2014 شنت طائرات صهيونية غارات على قطاع غزة في اليوم الثالث لمعركة العصف المأكول مما أدى إلى استشهاد28 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 550 آخرين.

شنت طائرات صهيونية غارات على قطاع غزة في اليوم الثالث لمعركة العصف المأكول مما أدى إلى استشهاد28 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 550 آخرين. 2014 مجزرة عائلة الحاج في خان يونس، والتي راح ضحيتها 8 شهداء من أبناء العائلة بعد قصف الطائرات، بعد قصف الطائرات الصهيونية منزلهم بطائرات صهيونية.

مجزرة عائلة الحاج في خان يونس، والتي راح ضحيتها 8 شهداء من أبناء العائلة بعد قصف الطائرات، بعد قصف الطائرات الصهيونية منزلهم بطائرات صهيونية. 2020 المحكمة الإدارية العُليا في تُركيَّا تقضي بِإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف وإعادة العمل به كمسجدٍ جامع بعد نحو 86 سنة من إيقاف الصلاة فيه.

المحكمة الإدارية العُليا في تُركيَّا تقضي بِإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف وإعادة العمل به كمسجدٍ جامع بعد نحو 86 سنة من إيقاف الصلاة فيه. 2021 الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي تتوّج بطلًا بكوبا أمريكا للمرة الخامسة عشر في تاريخها، بعد تغلبها على البرازيل بنتيجة 1-0.

المصدر / فلسطين أون لاين