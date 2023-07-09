فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أهالي جنين.. درع المخيم وسند المقاومين

نعيم: فتح العواصم العربية أبوابها أمام الاحتلال يعني شرعنة لوجوده في فلسطين

حملة تغريد للإفراج عن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن

من بينها إعادة تصاريح VIP.. حكومة نتنياهو تعتزم دعم السلطة بمزايا اقتصادية جديدة

ماهي أبرز مزايا وعيوب تطبيق ثريدز Threads؟

خاطر: اعتقال أجهزة السلطة لمدير زكاة جنين طعنة في خاصرة المقاومة

جيش الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في بلدة سبسطية

الأسير منصور موقدة.. 22 عامًا على كرسي متحرك

"الأونروا" تعلن عن شواغر وظيفية بمناطق غزة والقدس وبيروت وعمان ودرعا ودمشق

الشهيد "الغول".. شاب يافع امتهن هندسة العبوات الناسفة في جنين

نعيم: فتح العواصم العربية أبوابها أمام الاحتلال يعني شرعنة لوجوده في فلسطين

09 يوليو 2023 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
...
رئيس حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع د. باسم نعيم

أكد رئيس حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع غزة_ فلسطين د. باسم نعيم، أن فتح أبواب العواصم العربية أمام الأنشطة الصهيونية تحت أي مسمى، يعني شرعنة الكيان ووجوده على أرضنا الفلسطينية العربية، وتشجيعًا له على الاستمرار في عدوانه على شعبنا وخاصة في ظل حكومة اليمين الصهيوني الفاشي.

وعبر في بيان صحفي وصل "" عن صدمته بالأخبار المنتشرة على وسائل الإعلام حول دخول فريق الفيفا الصهيوني للألعاب الإلكترونية، المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة النهائية للعبة.

اقرأ أيضًا: "الشباب والثقافة" تطلق ميثاق شرف لمناهضة التطبيع

وقال نعيم: "إن الشعب الفلسطيني يتطلع لنصرة أمته وشعوبها في هذه المرحلة الحساسة من الصراع، والتي يهدف قادة الكيان فيها لحسم الصراع لصالحهم".

وأضاف:" بناء على ذلك نتوقع كل أشكال الدعم السياسي والمالي واللوجستي من دولنا العربية والإسلامية، وفي حدها الأدنى إغلاق الأبواب في وجه كل الأنشطة الصهيونية وعزل الكيان وملاحقة قادته، حتى يقرّ بالحقوق الفلسطينية الكاملة وفي مقدمتها العودة وحق تقرير المصير".

المصدر / فلسطين أون لاين
#مقاطعة إسرائيل #مناهضة التطبيع #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة