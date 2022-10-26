"الشباب والثقافة" تطلق ميثاق شرف لمناهضة التطبيع

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأربعاء، حفلاً لإطلاق وتوقيع ميثاق الشرف الثقافي ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن: "نوقع هذا الميثاق أسوة بما جرى الإعلان عنه مع المؤسسات الإعلامية والرياضية هذا العام لمناهضة التطبيع".

بدوره، أكد رئيس حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين، د. باسم نعيم، أن توقيع هذا الميثاق يأتي باعتبار القطاع الثقافي أحد القطاعات المستهدفة ويشكل حاضنة للتطبيع ومناهضته.

من جانبه، بين مدير دائرة البرامج في الهيئة العامة للشباب والثقافة فواز السوسي، أنه تم دعوت المراكز الثقافية التي شاركت في إعداد الميثاق والناشطين ثقافياً ليكونوا رسالة الحملة الوطنية لمناهضة التطبيع.

من جهته، شدد نقيم المهندسين السابق كنعان عبيد، أن توقيع هذا الميثاق يعتبر جزءاً من العمل الوطني والتحرري وهو واجب على كل مواطن عربي من أجل مقاطعة الاحتلال.

وأضاف "يحب مقاطعة هذا الكيان الذي يحتل شعب وأرض وهذا الميثاق جزء من الفعاليات الوطنية والعالمية لمقاطعة كافة مكونات الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين