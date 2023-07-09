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رفضاً للاعتقال السياسي

حملة تغريد للإفراج عن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن

09 يوليو 2023 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن

انطلقت دعوات شبابية اليوم الأحد، للمشاركة في حملة تغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن وباقي المعتقلين السياسيين من الجامعة.

وشددت الدعوات على ضرورة نصرة الأحرار في جامعة بيرزيت، والمختطفين في زنازين الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، والمشاركة في حملة التغريد تحت هشتاغ #الحرية_لأحرار_بيرزيت، #لا_للاعتقال_السياسي.

وحوّلت أجهزة السلطة قبل أسبوعين، رئيس مجلس الطلبة في جامعة “بيرزيت” عبد المجيد حسن وعضو مؤتمر الطلبة يحيى قاسم ورئيس المجلس السابق عمر الكسواني إلى سجن أريحا.

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وقال المحرر ماجد حسن، والد رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت المعتقل لدى أجهزة السلطة عبد المجيد حسن، إن سلوك الأجهزة الأمنية تجاه طلبة جامعة بيرزيت تصعيد خطير وإصرار معيب على استمرار هذه المهزلة.

وصعّدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، من خطواتها الاحتجاجية والرافضة للاعتقال السياسي، وشملت اعتصاماً مفتوحاً داخل أسوار الجامعة.

وقال مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت معتصم زلوم إننا “نطالب فصائل العمل الوطني والإسلامي كافة، بالتحرك والإفراج عن جميع الطلبة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية”.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة انتهاكاتها بحق المواطنين وملاحقاتها واعتقالاتها السياسية للنشطاء وطلبة الجامعة والأسرى المحررين، وتتجاهل كافة المناشدات الحقوقية والعائلية للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #جامعة بيرزيت #اعتقال سياسي #أجهزة أمنية

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