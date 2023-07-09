جيش الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في بلدة سبسطية

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية الواقعة شمال محافظة نابلس بالضفة الغربية.

ووصلت تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال إلى الموقع الأثري في البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

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في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين بالضفة الغربية فجر اليوم، عرف منهم: هشام أبو صالح من نابلس، وحنظلة يوسف رحال من ترمسعيا شمال رام الله.

وطالت اعتقالات الاحتلال الأسير المحرر يحيى ناصر الزبن، والفتى تيمور القصراوي، والفتى إسحاق شاهين من الخليل، إلى جانب اعتقال علي علقم ومحمد كيالة من القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين