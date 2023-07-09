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الزيان: إطلاق مشروع "تكافل" و"القرض الحسن" دعمًا للموظفين

09 يوليو 2023 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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نقيب الموظفين العموميين في غزة خليل الزيان
غزة/ محمد شويدح:

أعلن نقيب الموظفين العموميين في غزة خليل الزيان عزم النقابة إطلاق مشروع "تكافل" وإعادة تفعيل "صندوق الإقراض الحسن" الأيام القادمة؛ لتعزيز صمود الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الزيان في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن النقابة تسعى لتخفيف آثار الأعباء الاقتصادية على الموظفين في القطاع الحكومي والبالغ عددهم نحو 50 ألف موظف والمساهمة في مساعدتهم من خلال هذه المشاريع.

وذكر أن "تكافل" سيتاح للموظفين من فئة الغارمين والمرضى والتعليم والمساعدات الإنسانية القاهرة.

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ونبه إلى إعادة تفعيل صندوق "القرض الحسن" لإسناد أصحاب الحاجات: علاج، تعليم، أطفال أنابيب على شكل قروض مالية 500$ و1000$ و2000$.

وأكد أن النقابة تقوم بجهد متواصل لإسناد الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وجدد الزيان رفض النقابة خفض نسبة صرف الرواتب، مطالبًا لجنة متابعة العمل الحكومي بصرفها كاملة وفي مواعيد ثابتة.

 

#قطاع غزة #نقابة الموظفين #مشروع تكافل

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