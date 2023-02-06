إعادة تفعيل "صندوق الموظفين" وإطلاق مشروع حافلات محوسب لنقلهم

غزة/ رامي رمانة:

أعلن نقيب الموظفين في القطاع العام، خليل الزيان، إطلاق مشروع حافلات محوسب لنقل الموظفين وذويهم يبدأ في 20 فبراير الجاري، وإعادة تفعيل صندوق الموظفين ليُقدم خدمات القروض الحسنة، والادخار والاستثمار.

وأشار الزيان في حديث مع صحيفة "فلسطين"، أمس، إلى أن النقابة ستبحث مع لجنة متابعة العمل الحكومي في أقرب لقاء منح درجة المخاطرة لبعض الوظائف، وتمكين الموظفة من تقلُّد وظائف إشرافية، وزيادة أيام إجازة الأمومة، إلى جانب توسيع دائرة استفادة الموظفين من مستحقاتهم المالية.

وقال: "إن النقابة ستُطلق في 20 فبراير الحالي مشروع حافلات لنقل الموظفين من وإلى أماكن عملهم، وسيكون المشروع عبر تطبيق محوسب، ويخصم ثمنه من راتب الموظف"، مشيرًا إلى إمكانية استفادة ذوي الموظف من ركوب الحافلات، خاصة طلبة الجامعات منهم، وأن ذلك يأتي في إطار سعي النقابة إلى التسهيل على الموظفين مع تأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكشف الزيان عن تعاقد النقابة مع 6 شركات نقل، لتوفير 20 حافلة في الوقت الحالي، على أن ترتفع الحافلات مع زيادة أعداد الموظفين الملتحقين في المشروع، منبّهًا إلى أن خطوط سير المركبات تشمل كل محافظات قطاع غزة.

ولفت الزيان إلى أن التطبيق المحوسب لنقل الموظفين يوائم أيام دوام الموظفين، وأن ضبطه عبر مسح إلكتروني مزود بالحافلات، يستطيع الموظف الدخول إليه عبر هاتفه المحمول أو من خلال رقم سري يمنح لمن لا يتوفر معه هاتف حديث، مشيرًا إلى أن البيانات تشترك فيها وزارتا المالية والاتصالات، وشركات النقل إلى جانب نقابة الموظفين.

ولفت الزيان إلى تلقيهم وعودًا سابقة من لجنة متابعة العمل الحكومي بدعم مشروع الحافلات للموظفين المقدر عددهم بنحو 50 ألف موظف.

وتحدث الزيان عن إعادة النقابة تفعيل صندوق الموظف الذي أطلق عام 2017، وجُمد العمل فيه بعد أشهر من انطلاقه.

وأوضح الزيان أن صندوق الموظف يقدم ثلاث خدمات، الأولى إعطاء قروض حسنة في الزواج والعلاج والتعليم تبدأ بـ500 دولار وتنتهي بــ2000 دولار في المرحلة الحالية، والخدمة الثانية الادخار حيث يأخذ الموظف كامل مبلغه المدخر عند التقاعد، وكذلك خدمة التكافل الاجتماعي والاستثمار.

ولفت الزيان إلى بلوغ عدد المسجلين في الصندوق 2000 موظف حتى اللحظة، وأن قيمة الاشتراك تتراوح من 5-500 شيقل شهريًّا.

وأفاد الزيان بأن النقابة ستبحث مع لجنة متابعة العمل الحكومي، تمكين الموظفة من تقلد وظائف إشرافية في المؤسسات والوزارات الحكومية.

وقال في هذا الصدد: "تقدمت موظفات بشكاوى إلى لجنة المرأة في النقابة، من جراء عدم تمكينهن من تقلد وظائف اشرافية أسوة بالموظفين الذكور، وحين البحث تبين أن نسبة الموظفات في تلك الوظائف محدودة جدًا، لذا سوف نطرح هذا المطلب في جلسة مرتقبة مع لجنة متابعة العمل الحكومي".

وأضاف الزيان: "كما طالبت الموظفات بزيادة إجازة الأمومة من 70 يومًا إلى 90 يومًا كما في الضفة الغربية، وهذا المطلب سنبحثه أيضًا مع لجنة متابعة العمل الحكومي".

وتحدث الزيان عن مقترح لإنهاء معاناة موظفين حصلوا على مرابحات بنكية قبل أزمة الرواتب وعددهم نحو 1000 موظف، وقال: "نسعى لإنهاء أزمتهم، فقد تدفع وزارة المالية نصف المرابحة الشهرية من مستحقات الموظفين والنصف الآخر من راتب الموظف.

ونبه الزيان إلى أن النقابة تسعى لتوسيع دائرة استفادة الموظفين من المستحقات لتشمل الحج والعمرة، والاستفادة من الأراضي الحكومية.

وأفاد بتقدمهم إلى لجنة متابعة العمل الحكومي بطلب صرف بدل مخاطرة لبعض الوظائف الحكومية، وأنهم اقترحوا تحويل قيمة بدل المخاطرة إلى المستحقات إن تعذر دفعها في الرواتب، مشيرًا إلى متابعتهم قضية الموظفين في الفئة الثالثة والرابعة أيضًا والسعي لإيجاد حلول سريعة لها.

ونبه إلى تطبيق تسعى نقابة الموظفين إلى تنفيذه يتيح للموظف الحصول على استشارات قانونية لتفاديه الوقوع بأي إشكاليات.