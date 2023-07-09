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لاجئ سوري يؤدي اليمين الدستورية ليصبح عمدة بلدة أوستلسهايم الألمانية

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لاجئ سوري يؤدي اليمين الدستورية ليصبح عمدة بلدة أوستلسهايم الألمانية

09 يوليو 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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اللاجئ السوري ريان الشبل

أدى اللاجىء السوري ريان الشبل البالغ من العمر 29 عاماً اليمين الدستورية لتولي منصب عمدة بلدة أوستلسهايم الألمانية، الواقعة شمالي الغابة السوداء، أمس الجمعة، خلال اجتماع احتفالي لمجلس البلدة.

وفر الشبل من سورية قبل ثماني سنوات، وفي أبريل الماضي انتخبه غالبية مواطني البلدة البالغ عددهم 2500 نسمة عمدة لهم بنسبة تأييد بلغت 55.41% من الأصوات.

وربما يكون الشبل أول عمدة سوري في جنوب غرب ألمانيا.

ووفقا لمجلس بلدية ولاية بادن-فورتمبرج، لم يتقدم حتى الآن آخرون من أصول سورية لمنصب العمودية في الولاية.

وعلى مستوى ألمانيا لم ترصد "شبكة العمد الشباب" تعيين أي عمدة قدم إلى ألمانيا كلاجئ في عام 2015.

 

المصدر / وكالات
#ألمانيا #لاجئ سوري #عمدة بلدة

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