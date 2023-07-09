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الإفراط في تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية.. هل تصدق؟

09 يوليو 2023 . الساعة 05:20 بتوقيت القدس
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الإفراط في تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية.. هل تصدق؟

رغم فوائدها الكبيرة، فإنه يبدو أنه توجد أضرار كبيرة من الإفراط في تناول الفواكه، وقد يؤدي إلى خطورة كبيرة على صحة الإنسان.

وبحسب الدكتور رومان إيفانوف، فإن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي إلى الحساسية واضطرابات في عمل الجهاز الهضمي.

وأشار إيفانوف، وفقًا لـ"روسيا اليوم" إلى أن الأطباء ينصحون عادة بتناول الفواكه يوميًّا، بحيث لا تتجاوز نسبتها في النظام الغذائي 15%، و20% خضراوات و25% منتجات الألبان و30% حبوبًا كاملة و10% لحومًا وبقوليات، لافتًا إلى أن هذه النسب مثالية لنظام غذائي متوازن ضروري للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

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وأكد أنه لا ينصح أبدًا بأن نستبدل بالأطعمة الأخرى الفواكه، لأنه قد يؤدي إلى نقص في البروتينات والدهون والفيتامينات والعناصر المعدنية.

وأوضح إيفانوف أن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي يؤدي ارتفاع مستواه في الجسم إلى تطور داء السكري.

والإفراط في تناول الفواكه الطازجة يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ وتكون كمية كبيرة من الغازات.

وتابع بأن الإفراط في تناول الفواكه يسبب أحيانًا رد فعل تحسسيًّا زائفًا، أي حساسية الجسم حيال مواد بيولوجية، نشطة: الهستامين والثيرامين (توجد في الموز والأناناس والكيوي والحمضيات والكمثرى والبرقوق والتفاح) أو الساليسيلات (توجد في الفراولة والكرز الحامض والمشمش والكمثرى). وأعراض رد الفعل في هذه الحالة تشبه أعراض الحساسية كاحمرار الجلد، الشرى، تورم الأغشية المخاطية والغثيان والإسهال وأحيانًا نوبات الربو.

المصدر / وكالات
#الربو #أمراض القلب #التفاح #مشاكل صحية #الموز #الإفراط في تناول الفاكهة

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