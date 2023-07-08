عرض سعودي للمصري محمود تريزيغيه

كشفت تقارير صحفية أن الدولي المصري نجم نادي طرابزون سبور التركي، محمود حسن "تريزيغيه"، بات قريبًا من الانتقال إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



وانتقل تريزيغيه إلى طرابزون سبور قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي في صيف 2022، وخاض مع الفريق التركي 37 مباراة وسجل تسعة أهداف وصنع خمسة أخرى.



وأكدت قناة "ONTimeSports" التلفزيونية المصرية، أن نادي اتحاد جدة السعودي قد أرسل عرضًا إلى النجم المصري تريزيغيه، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأضافت القناة المصرية أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي التركي؛ لكن العقبة الوحيدة في انتقاله إلى الاتحاد، تتمثل في إصرار طرابزون على رحيل المصري إلى أحد الأندية الأوروبية، وليس الخليجية.



واحترف تريزيغيه في القارة الأوروبية بعد انتقاله من الأهلي المصري إلى أندرلخت البلجيكي صيف 2015، ولعب لأندية رويال موسكرون البلجيكي وقاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون سبور في تركيا، وأستون فيلا الإنجليزي.

المصدر / فلسطين اونلاين