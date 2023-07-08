حماس تهنئ حركة الأحرار بذكرى انطلاقتها السادسة عشرة

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للإخوة في حركة الأحرار الفلسطينية، أميناً عاماً وقادة ومناضلين، الذكرى السادسة عشرة لانطلاق حركتهم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل نسخة عنه: "نسأل الله تعالى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم النضالية الداعمة لحقوق شعبنا وتطلعاته في تحرير أرضه ومقدساته وتحقيق العودة".

وعبرت الحركة عن اعتزازها بالتنسيق والعمل المشترك مع حركة الأحرار، مقدرةً جهودها وحضورها الوطني في تعزيز العمل المقاوم لشعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الفاشي.

وأكدت الحركة على ضرورة توحيد صفوف الكل الوطني وفق برنامج نضالي مشترك، يحمي الحقوق ويتمسّك بالثوابت ويدافع عن المقدسات حتى دحر الاحتلال وزواله.

المصدر / فلسطين أون لاين