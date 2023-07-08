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وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة

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وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة

08 يوليو 2023 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالكلية وذلك على النحو التالي:

أولاً: وظيفة مدرس وظيفة مدرس/ة نظم تشغيل وشبكات

تعلن عمادة الهندسة والنظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة في احد تخصصات هندسه الحاسوب أو ذات علاقة بأمن المعلومات والشبكات / أمن نظم التشغيل بمعدل بكالوريوس 80% على الاقل.

- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنة.

- خبرة في أنظمة التشغيل وخاصة (Linux).

- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.

- يفضل ان يكون المتقدم متفرغا للتدريس

ثانياً: وظيفة مدرس/ة نظم تشغيل

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس أو  الماجستير  في تخصصات ذات علاقة بأمن المعلومات والشبكات / نظم التشغيل بمعدل بكالوريوس 80% على الأقل.

- لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين.

- لديه خبر في مجال البرمجه ( بايثون )

- خبرة في أنظمة التشغيل وخاصة (Linux).

- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس

ثالثاً:  وظيفة مدرس/ة مبادئ إلكترونيات عملي

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أوالاتصالات أو الإلكترونيات أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل

- أن يكون لديه القدرة على تدريس المفاهيم العملية لمساقات الدوائر الكهربائية والالكترونيات والتصميم الرقمي

- أن يكون متمكناً من المفاهيم الأساسية في الكترونيات مثل الجهد والتيار والمقاومة والدوائر الكهربائية وقوانين أوم وكيرشوف والعناصر الإلكترونية المختلفة ودوائر الرنين.

- أن يكون متمكناً في استخدام أجهزة المختبرات الأساسية مثل مصادر التغذية المستمرة والمترددة، مولد الموجات، راسم الإشارات وغيرها من أدوات القياس.

- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.

- يفضل من لديه خبرة أكاديمية في مجال التدريس العملي لا تقل عن سنة.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس

رابعاً:  وظيفة مدرس/ة معالجة وسائط متعددة

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسة أمن المعلومات او هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل

- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين.

- لديه خبره مميزة في مجال برمجه MATLAB

- يفضل من لديه خبره و دورات متخصصه في مجال معالجة الصور والفيديوهات الرقمية

- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس

خامساً: وظيفة مدرس/ة قواعد بيانات

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسة أمن المعلومات او هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل

- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين.

- لديه خبرة في مجال تصميم وبرمجة قواعد البيانات ، واستخدام لغة الاستعلام SQL

- يفضل من لديه دورات متخصصه في برمجة قواعد البيانات

- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس

سادساً: وظيفة مدرس/ة تنقيب البيانات

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسة أمن المعلومات او هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل

- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين .

- يتعامل مع برامج تنقيب البيانات orange ، rapidminer    

- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال  بوابة الوظائف التابعة للكلية عبر الرابط التالي

 https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- ينتهى التسجيل بتاريخ 21/7/2023

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