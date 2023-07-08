وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالكلية وذلك على النحو التالي:
أولاً: وظيفة مدرس وظيفة مدرس/ة نظم تشغيل وشبكات
تعلن عمادة الهندسة والنظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:
- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة في احد تخصصات هندسه الحاسوب أو ذات علاقة بأمن المعلومات والشبكات / أمن نظم التشغيل بمعدل بكالوريوس 80% على الاقل.
- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنة.
- خبرة في أنظمة التشغيل وخاصة (Linux).
- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.
- يفضل ان يكون المتقدم متفرغا للتدريس
ثانياً: وظيفة مدرس/ة نظم تشغيل
تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات ذات علاقة بأمن المعلومات والشبكات / نظم التشغيل بمعدل بكالوريوس 80% على الأقل.
- لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين.
- لديه خبر في مجال البرمجه ( بايثون )
- خبرة في أنظمة التشغيل وخاصة (Linux).
- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.
- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس
ثالثاً: وظيفة مدرس/ة مبادئ إلكترونيات عملي
تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أوالاتصالات أو الإلكترونيات أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل
- أن يكون لديه القدرة على تدريس المفاهيم العملية لمساقات الدوائر الكهربائية والالكترونيات والتصميم الرقمي
- أن يكون متمكناً من المفاهيم الأساسية في الكترونيات مثل الجهد والتيار والمقاومة والدوائر الكهربائية وقوانين أوم وكيرشوف والعناصر الإلكترونية المختلفة ودوائر الرنين.
- أن يكون متمكناً في استخدام أجهزة المختبرات الأساسية مثل مصادر التغذية المستمرة والمترددة، مولد الموجات، راسم الإشارات وغيرها من أدوات القياس.
- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.
- يفضل من لديه خبرة أكاديمية في مجال التدريس العملي لا تقل عن سنة.
- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس
رابعاً: وظيفة مدرس/ة معالجة وسائط متعددة
تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسة أمن المعلومات او هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل
- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين.
- لديه خبره مميزة في مجال برمجه MATLAB
- يفضل من لديه خبره و دورات متخصصه في مجال معالجة الصور والفيديوهات الرقمية
- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.
- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس
خامساً: وظيفة مدرس/ة قواعد بيانات
تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسة أمن المعلومات او هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل
- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين.
- لديه خبرة في مجال تصميم وبرمجة قواعد البيانات ، واستخدام لغة الاستعلام SQL
- يفضل من لديه دورات متخصصه في برمجة قواعد البيانات
- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.
- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس
سادساً: وظيفة مدرس/ة تنقيب البيانات
تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسة أمن المعلومات او هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل
- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين .
- يتعامل مع برامج تنقيب البيانات orange ، rapidminer
- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.
- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس
طريقة التسجيل
- للتسجيل من خلال بوابة الوظائف التابعة للكلية عبر الرابط التالي
https://career.ucas.edu.ps/default.aspx
- ينتهى التسجيل بتاريخ 21/7/2023