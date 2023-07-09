فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 9 يوليو

9 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

الاحتلال يقتحم الخليل ونابلس ويعتقل شابًا

الإفراط في تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية.. هل تصدق؟

الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

أبو حسنة: "أونروا" ستدفع بدل إيجار ومساعدات للمتضررين من العدوان على جنين

أسرلة التعليم بالقدس.. حربٌ إسرائيلية بلا هوادة على الوعي المقدسي

زيلينسكي يعود من تركيا مع أسرى "آزوف"

109 قتلى منذ بداية العام.. مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة

الأهلي السعودي يغري سيميوني بعرض مذهل

9 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

09 يوليو 2023 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
...
9 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1816 استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.
  • 1948 مجزرة الرمالة التي ارتقى فيها 10 شهداء فلسطينيين.
  • 1948 بداية تنفيذ عملية ديكل، التي احتل "الجيش الإسرائيلي" خلالها مناطق واسعة في الجليل الغربي والجليل الأسفل بما فيها الناصرة وشفا عمرو.
  • 1963 تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية.
  • 2003 إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا.
  • 2004 محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بناه الكيان العبري في الضفة الغربية.
  • 2006 المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر.
  • 2011 إعلان استقلال جنوب السودان عن السودان الموحد وسيلفا كير يؤدي اليمين رئيسًا لها.
  • 2014 كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة لأول مرة بصاروخ من طراز R160، وأطلق عليه الاسم تيمنًا بالشهيد القائد د. عبد العزيز الرنتيسي.
  • 2014 كتائب القسام تقصف تل أبيب بصاروخين من طراز J80 الذي يستخدم لأول مرة وأطلق عليه الاسم تيمنًا بالشهيد القائد أحمد الجعبري.
  • 2015 القسام يعلن دخول صاروخين جديدين للخدمة من نوع شمالة وعطار، وذلك تيمنًا بالشهيدين القائدين بكتائب القسام محمد أبو شمالة ورائد العطار.
  • 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 12 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة وحوالي ستة ملايين و561 ألف حالة تماثلت للشفاء.
المصدر / فلسطين أون لاين
#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث عربية #أحداث دولية #أحداث فلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة