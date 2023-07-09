9 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1816 استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.

استقلال الأرجنتين عن إسبانيا. 1948 مجزرة الرمالة التي ارتقى فيها 10 شهداء فلسطينيين.

مجزرة الرمالة التي ارتقى فيها 10 شهداء فلسطينيين. 1948 بداية تنفيذ عملية ديكل، التي احتل "الجيش الإسرائيلي" خلالها مناطق واسعة في الجليل الغربي والجليل الأسفل بما فيها الناصرة وشفا عمرو.

بداية تنفيذ عملية ديكل، التي احتل "الجيش الإسرائيلي" خلالها مناطق واسعة في الجليل الغربي والجليل الأسفل بما فيها الناصرة وشفا عمرو. 1963 تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية.

تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية. 2003 إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا.

إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا. 2004 محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بناه الكيان العبري في الضفة الغربية.

محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بناه الكيان العبري في الضفة الغربية. 2006 المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر.

المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر. 2011 إعلان استقلال جنوب السودان عن السودان الموحد وسيلفا كير يؤدي اليمين رئيسًا لها.

إعلان استقلال جنوب السودان عن السودان الموحد وسيلفا كير يؤدي اليمين رئيسًا لها. 2014 كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة لأول مرة بصاروخ من طراز R160، وأطلق عليه الاسم تيمنًا بالشهيد القائد د. عبد العزيز الرنتيسي.

كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة لأول مرة بصاروخ من طراز R160، وأطلق عليه الاسم تيمنًا بالشهيد القائد د. عبد العزيز الرنتيسي. 2014 كتائب القسام تقصف تل أبيب بصاروخين من طراز J80 الذي يستخدم لأول مرة وأطلق عليه الاسم تيمنًا بالشهيد القائد أحمد الجعبري.

كتائب القسام تقصف تل أبيب بصاروخين من طراز J80 الذي يستخدم لأول مرة وأطلق عليه الاسم تيمنًا بالشهيد القائد أحمد الجعبري. 2015 القسام يعلن دخول صاروخين جديدين للخدمة من نوع شمالة وعطار، وذلك تيمنًا بالشهيدين القائدين بكتائب القسام محمد أبو شمالة ورائد العطار.

القسام يعلن دخول صاروخين جديدين للخدمة من نوع شمالة وعطار، وذلك تيمنًا بالشهيدين القائدين بكتائب القسام محمد أبو شمالة ورائد العطار. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 12 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة وحوالي ستة ملايين و561 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين