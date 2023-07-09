9 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1816 استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.
- 1948 مجزرة الرمالة التي ارتقى فيها 10 شهداء فلسطينيين.
- 1948 بداية تنفيذ عملية ديكل، التي احتل "الجيش الإسرائيلي" خلالها مناطق واسعة في الجليل الغربي والجليل الأسفل بما فيها الناصرة وشفا عمرو.
- 1963 تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية.
- 2003 إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا.
- 2004 محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بناه الكيان العبري في الضفة الغربية.
- 2006 المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر.
- 2011 إعلان استقلال جنوب السودان عن السودان الموحد وسيلفا كير يؤدي اليمين رئيسًا لها.
- 2014 كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة لأول مرة بصاروخ من طراز R160، وأطلق عليه الاسم تيمنًا بالشهيد القائد د. عبد العزيز الرنتيسي.
- 2014 كتائب القسام تقصف تل أبيب بصاروخين من طراز J80 الذي يستخدم لأول مرة وأطلق عليه الاسم تيمنًا بالشهيد القائد أحمد الجعبري.
- 2015 القسام يعلن دخول صاروخين جديدين للخدمة من نوع شمالة وعطار، وذلك تيمنًا بالشهيدين القائدين بكتائب القسام محمد أبو شمالة ورائد العطار.
- 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 12 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة وحوالي ستة ملايين و561 ألف حالة تماثلت للشفاء.
المصدر / فلسطين أون لاين