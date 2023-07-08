ناشط: مخيم جنين انتصر بثبات مقاوميه وحاضنته الشعبية

قال الناشط السياسي سامح عفانة: إن "معركة جنين انتهت بانتصار المقاومة على الاحتلال، ورسمت جنين صورة مشرقة لمقاومتنا وحاضنتها الشعبية في مخيم جنين وأهلنا في كل فلسطين".

وأضاف خلال تصريح صحفي اليوم السبت: إن "مقاومة جنين صنعت الانتصار بعنفوان مجاهديها ومقاوميها وصبرهم وثباتهم، والحاضنة التي كانت خلفهم تنصرهم وتدعمهم"، ملفتاً إلى أن: "هذه الحاضنة كانت تقول للمقاومة فداء لكم بيوتنا وأموالنا وكل ما نملك، المهم أن تنتصروا على المحتل الغاصب وألا تحنوا رؤوسكم".

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ودعا إلى "ضرورة تكاثف الجهود لدعم صمود أهالي مخيم جنين بعد انتصارهم، ضمن واجبات شعب آمن بقضيته ومقاومته كحالة رافعة لقضيتنا وحافظة لهويتنا".

وأهاب بكل من يستطيع أن يقدّم مالًا ودعمًا وما يملك لهذا المخيم الصامد حتى يبقى محافظًا على صموده وثباته، مؤكدًا أن يكون لنا بصمة إيجابية لأولئك الرجال الذين صنعوا وحافظوا على كرامتنا وعزتنا وكرامة الأمة.

وأردف: "واجبنا نحو مخيمنا الذي قام الاحتلال فيها بالتجريف والهدم والدمار أن نكون نحن من يقف معه ويدعم صموده بكل ما أويتينا من قوة وفضل".

ووجَّه رسالة قال فيها: "يا أهل فلسطين وأهل الخير والثبات والصدقة والدعم لمقاومينا، لا تبخلوا على هذا المخيم الصامد الذي صنع العزة والمجد والكرامة لشعبنا العظيم".

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وفي السياق، تواصلت الدعوات والمبادرات لمساندة مخيم جنين ومؤازرته وإعادة إعماره عقب عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي والذي تواصل لمدَّة يومين متتالين خلَّفَ شهداء وجرحى وهدمًا للمنازل وتدميرًا للبنية التحتية".

يُذكر أنه ارتقى خلال عدوان الاحتلال على جنين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيًّا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة.

وانسحبت قوات الاحتلال من جنين بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والكمائن وتفجير العبوات الناسفة، اعترف الاحتلال أنه قُتل على إثرها جندي وأصيب عدد آخرون.

المصدر / فلسطين أون لاين