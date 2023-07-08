الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة خلال حملة مداهمات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت والليلة الماضية، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وسط مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أقدمت على اقتحام منزل المحرَّر أبو عليا وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية، تركزت في قرية بتير غرب بيت لحم، وقرية عوريا جنوب نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الثوري ببلدة سلوان، إلى جانب مواجهات أخرى في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

وفي السياق؛ وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل، تخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

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بينما أشعل شبان النار بنقطة لجيش الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة تقوع في محافظة بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد ملالحة من سيلة الظهر جنوب جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب طولكرم.

أيضاً، طالت اعتقالات الاحتلال المواطنب إبراهيم خالد سعدية من مخيم جنين، تزامناً مع إحراق شبان نقطة لجيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس.

ومن الجدير ذكره؛ أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرّقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيَّما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين