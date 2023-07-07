جيش الاحتلال يستخدم نوعاً جديداً من الحوامات الانتحارية بجنين

استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي نوعاً جديداً من المسيرات الانتحارية خلال عملية العسكرية في جنين.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن مقاتلي وحدتي “دوفدفان” و”ماغلان” استخدموا حوامات مسيرة انتحارية في العملية العسكرية الأخيرة في مخيم جنين من صنع شركة “رافائيل”، وتحتوي هذه المسيرات على كمية صغيرة من المتفجرات، وهي حوامات “ماعوز” في أول استخدام عملياتي لها، ولأول مرة منذ إعلانها.

وبحسب الصحيفة أطلق جنود جيش الاحتلال 6 حوامات انتحارية من طراز “ماعوز” خلال العملية، وقال جيش الاحتلال إن التجربة الأولى لهذا السلاح المتقدم كانت ناجحة، وليس من المستحيل أن يتم مهاجمة المسلحين في المرات القادمة بـ حوامات “ماعوز” لاغتيالهم.

وتأخر تسليم هذا النوع من الحوامات إلى جيش الاحتلال، حيث جُهزت وحدات النخبة بها خلال العام الماضي فقطـ، لكن الضوء الأخضر لم يعط سوى هذا الأسبوع لاستخدامها بشكل عملي.

تحلق حوامات “ماعوز” بهدوء حول الأزقة وداخل المباني، ويمكن تشغيلها بشكل مستقل، وتنفجر على الهدف بدقة كبيرة وقاتلة دون تعريض المقاتلين للخطر.

وشن جيش الاحتلال عدواناً عسكرياً واسعاً في مدينة جنين ومخيمها الأسبوع الماضي، واستخدم فيه طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية، فيما تصدت المقاومة الفلسطينية لهذا العدوان ونصبت العديد من الكمائن التي أدى أحدها إلى مقتل أحد جنود الاحتلال وإصابة آخر.

المصدر / شبكة الهدهد