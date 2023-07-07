حشود تؤدي "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

أدى آلاف المصلين صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم تصديًا لمخططات الاحتلال ضد المدينة المقدسة.

وتوافد أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل منذ ساعات الصباح الأولى إلى ساحات ومصليات المسجد.

وانطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة مخططات التهويد وابتقسيم الزماني والمكاني.

وتأتي هذه الدعوات في مواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد، حيث اقتحم 248 مستوطنا الأقصى صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال.















المصدر / فلسطين أون لاين