فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الجامعة العربية تحذر من تأثير النزاع في السودان على الأمن الغذائي العربي

للمرة الثانية.. طائرات روسية "تضايق" مسيرات أميركية في سوريا

قمة الأهلي والزمالك المرتقبة.. "القلعة البيضاء" يصرّ على تحكيم أجنبي

لأول مرة منذ إطلاقه.. "نكسة" في الإقبال على "شات جي بي تي"

تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب منصة ثريدز

منتدى الإعلاميين يطالب بوقف حملة التحريض ضد قناة الجزيرة

لوكاشينكو: رئيس فاجنر في روسيا وبوتين لن يقتله

حطم رقما قياسيا بسن صغير.. ريال مدريد يضم "نجم تركيا الصاعد"

تطبيق ثريدز التابع لميتا يجتذب 30 مليون مشترك في ساعات

ميلان يتعاقد مع الأرجنتيني لوكا روميرو

الجامعة العربية تحذر من تأثير النزاع في السودان على الأمن الغذائي العربي

07 يوليو 2023 . الساعة 05:53 بتوقيت القدس
...
الجامعة العربية تحذر من تأثير النزاع في السودان على الأمن الغذائي العربي

حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، من تأثير النزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي في هذا البلد، وفي الوطن العربي ككل.

وأكد أبو الغيط، خلال لقائه إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية العامة، أن هذه الأوضاع تستدعي سرعة تحرك عربي ودولي، موضحا أن الاقتتال في السودان أدى إلى توقف المشروعات الزراعية، ونقل السلع، وتلف كميات كبيرة منها، وارتفاع أسعارها.

اقرأ أيضا: تجدد التحذيرات.. خطر الانهيار يواجه القطاع الصحي في السودان

ووجه بتشكيل لجنة من عضوية المنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاعات المعنية بالأمانة العامة ومندوبية السودان لدى الجامعة العربية والجهات العربية والدولية ذات الصلة، تنفيذا لقرارات القمة العربية بشأن ملفي السودان والأمن الغذائي العربي.

وشهد السودان، في منتصف أبريل الماضي، اندلاع مواجهات بين الجيش وقوات التدخل السريع، أدت لمقتل مئات المدنيين، ومغادرة الآلاف لمنازلهم بسبب العنف.

#جامعة الدول العربية #الأمن الغذائي #النزاع في السودان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة