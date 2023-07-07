الجامعة العربية تحذر من تأثير النزاع في السودان على الأمن الغذائي العربي

حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، من تأثير النزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي في هذا البلد، وفي الوطن العربي ككل.

وأكد أبو الغيط، خلال لقائه إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية العامة، أن هذه الأوضاع تستدعي سرعة تحرك عربي ودولي، موضحا أن الاقتتال في السودان أدى إلى توقف المشروعات الزراعية، ونقل السلع، وتلف كميات كبيرة منها، وارتفاع أسعارها.

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ووجه بتشكيل لجنة من عضوية المنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاعات المعنية بالأمانة العامة ومندوبية السودان لدى الجامعة العربية والجهات العربية والدولية ذات الصلة، تنفيذا لقرارات القمة العربية بشأن ملفي السودان والأمن الغذائي العربي.

وشهد السودان، في منتصف أبريل الماضي، اندلاع مواجهات بين الجيش وقوات التدخل السريع، أدت لمقتل مئات المدنيين، ومغادرة الآلاف لمنازلهم بسبب العنف.