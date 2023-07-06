مطلوب مهندس مدني للعمل في الجمعية الفلسطينية للتأهيل المعاقين

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الفلسطينية للتأهيل المعاقين بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة مهندس مدني بعقد مؤقت وبدوام كامل.
شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية كحد أدنى .
2- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقللا عن 8 سنوات في مجال الانشاءات والاشراف على المباني.
3- أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية.
4- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات الدولية في مجال الاشراف على المباني.
5- أن يكون المتقدم لديه القدرة على كتابة التقارير والمتابعة والتقييم .
6- أن لا يكون لدى المتقدم أي عمل حالي .
7- أن يكون المتقدم حسن سير وسلوك .
8- تحمل ضغط العمل .
9- سكان مدينة غزة .
10- الالتزام بالمواعيد والعمل ضمن فريق
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 11/7/2023
- العنوان : مدينة غزة - الشاطئ الشمالي غرب مدرسة ابن سينا قرب صالة بيسان.
- للاستفسار هاتف رقم 2874911