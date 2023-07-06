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مطلوب مهندس مدني للعمل في الجمعية الفلسطينية للتأهيل المعاقين

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مطلوب مهندس مدني للعمل في الجمعية الفلسطينية للتأهيل المعاقين

06 يوليو 2023 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الفلسطينية للتأهيل المعاقين بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة مهندس مدني بعقد مؤقت وبدوام كامل.

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية كحد أدنى .

2- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقللا عن 8 سنوات في مجال الانشاءات والاشراف على المباني.

3- أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية.

4- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات الدولية في مجال الاشراف على المباني.

5- أن يكون المتقدم لديه القدرة على كتابة التقارير والمتابعة والتقييم .

6- أن لا يكون لدى المتقدم أي عمل حالي .

7- أن يكون المتقدم حسن سير وسلوك .

8- تحمل ضغط العمل .

9- سكان مدينة غزة .

10- الالتزام بالمواعيد والعمل ضمن فريق

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 11/7/2023

- العنوان :  مدينة غزة - الشاطئ الشمالي غرب مدرسة ابن سينا قرب صالة بيسان.    

- للاستفسار هاتف رقم 2874911

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