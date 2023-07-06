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بالصور وقفة نسوية بغزة تضامنًا مع مخيم جنين

06 يوليو 2023 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة النسوية بغزة (تصوير: ياسر فتحي)

شاركت عشرات النساء بقطاع غزة، الخميس، في وقفة تضامنية مع مخيم جنين شمالي الضفة الغربية الذي واجه عدوانا عسكريا إسرائيليا واسعا استمر ليومين.

ورفع المشاركات في الوقفة التي نظمتها الأطر النسائية التابعة للفصائل الفلسطينية في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، إلى جانب الأعلام الفلسطينية لافتات كُتب على بعضها "بأس جنين قوة الله في أرضه"، "جنين نبض المقاومة" و"جنين يا معقل الثوار وعاصمة المقاومة".

ويوم الإثنين الماضي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على مدينة جنين ومخيمها، استمر لنحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية للمخيم.

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وفي كلمة للمتحدثة باسم الإطار النسائي لحركة "حماس"، كفاح الرملي، خلال الكلمة، أكدت أن "العدوان على جنين جاء لترميم صورة العدو المهزوزة، لكن جنين حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر".

وأضافت: "جنين بالفئة القليلة المقاومة، سجلت صورة انتصار وأفشلت هدف العدو باستئصال المقاومة؛ فالإعداد الجيد لهذه المعركة قلب الموازين".

وأكدت الرملي أن "ما حدث في جنين كان ترجمة حقيقية للإرادة الصلبة للفلسطينيين"، مطالبة في السياق، المجتمع الدولي بـ"التصدي لجرائم الاحتلال وتفعيل القانون الدولي للدفاع عن الشعب الأعزل تحت وطأة الاحتلال".

ودعت كذلك المجتمع الدولي إلى "معاقبة الاحتلال وقيادته السياسية والعسكرية على جرائمهم بحق الفلسطينيين".

وناشدت الرملي "أحرار العالم بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة الدفاع عن المقدسات".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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