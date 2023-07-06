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الاحتلال يزعم العثور على مُسيَّرة للمقاومة خلال عدوانه على جنين

06 يوليو 2023 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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طائرة مُسيَّرة - أرشيف

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته عثرت على طائرة مسيرة خلال العدوان على مخيم جنين شمال الضفة الغربية،  قبل يومين.

ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال، فإن المقاومين في جنين كانوا يحاولون تطوير طائرات مسيرة مسلحة متفجرة لتنفيذ عمليات، كانت الطائرة بدون طيار التي تم العثور عليها في جنين نموذجًا بسيطًا، ويمكن أيضًا طلبها عبر الإنترنت، ولكن إذا تمكنوا من إرفاق متفجرات بها ، فسيكون لها احتمال حدوث ضرر".

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وفي السياق، أفادت إحصائية فلسطينية، بأن المقاومين نفذوا 142 عملا مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، قتل خلالها جندي وأصيب 8 جنود ومستوطنين.

وشملت أعمال المقاومة اشتباكات في جنين، و16 عملية تفجير عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

ونفذ مقاومون 5 عمليات إطلاق نار خارج جنين، وأعطبوا آليتين عسكريتين، وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 20 موقعا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية جنين #العدوان على جنين #مُسيَّرة للمقاومة 

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