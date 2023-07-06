التعليم تستعد لتنظيم ملتقى لإرشاد طلبة التوجيهي نحو التخصصات المناسبة

أجرت وزارة التربية والتعليم العالي الاستعدادات لتنظيم " الملتقى الإرشادي الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة2023، بهدف إرشاد طلبة التوجيهي نحو التخصصات الجامعية المناسبة.

وعقدت الوزارة اجتماعاً لمناقشة التحضيرات بحضور د. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي، وعدد من ممثلي الوزارة والجامعات والوزارات والمؤسسات الشريكة.

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وسيعقد الملتقى عقب الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي تنفذ العديد من الفعاليات والحملات السنوية لإرشاد خريجي التوجيهي بالتخصصات الجامعية المناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين