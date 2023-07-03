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أحدث تصريح لوزارة التعليم حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

03 يوليو 2023 . الساعة 00:20 بتوقيت القدس
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طالبات يقدمن امتحان الثانوية العامة (أرشيف)

أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تصريحا مقتضبا، أمس الأحد، حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) في فلسطين لعام 2023.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور: "ما زال الوقت مبكرًا للحديث عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

وتوقع الخضور أنه قبيل منتصف الشهر الحالي قد يحدد التاريخ.

وبدأ 87 ألفا و848 طالبًا وطالبة بمختلف المدارس الفلسطينية الثانوية يوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران الجاري، امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2023 بمبحث اللغة العربية لجميع الفروع.

واختتمت وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة لطلبة التوجيهي لهذا العام، قبل أسبوع، على مستوى محافظات قطاع غزة، بامتحان تكنولوجيا المعلومات.

وتوزعت الامتحانات على 281 لجنة على مستوى محافظات قطاع غزة، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 87 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات الوطن، بينهم حوالي 38 ألفا من قطاع غزة.

وقام على الإشراف على الامتحانات نحو 9 آلاف معلم، منهم 6 آلاف عملوا في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة، وسيتوزعون على مركزين للتصحيح أحدهما في غزة والآخر في خانيونس.

وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، قال إن نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، ستكون في الثلث الأخير من شهر يوليو.

المصدر / فلسطين أون لاين
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