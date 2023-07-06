حملة اعتقالات بالضفة والقدس والمقاومون يستهدفون الاحتلال في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عددًا من المواطنين خلال اقتحامات ودهم بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات، واستهداف لقوات الاحتلال.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب مؤمن عاصم نزال، بعد أن داهمت منزله وفتشته في حي نزال، والشاب معتصم سويلم بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا.

اقرأ أيضاً: قوات الاحتلال تشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

أما في جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: المواطن محمد هشام عطية أبو سيف بعد اقتحام سيلة الظهر ومحاصرة منزله، كما اعتقلت الشاب مجاهد قبها نجل الأسير محمد قبها بعد اقتحام قرية طورة.

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال مداهمات في بلدات وقرى رام الله، حيث اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وبلدة بيت ريما وقرية كوبر شمال غرب رام الله، كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي علار وزيتا شمال طولكرم.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال داخل مخيم الفوار جنوباً عقب اقتحامه، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان.

بدورهم، أطلق مقاومون النار صوب النقطة العسكرية التابعة للاحتلال المقامة على جبل "جرزيم" في نابلس، أكثر من مرة.

وشهدت بلدة بيتا جنوب نابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس، مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل البلدة، أصيب خلالها 22 مواطنًا بالاختناق.

اقرأ أيضاً: حملة مداهمات تخللها مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

بينما في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد جهاد دمدوم عقب اقتحام منزله في بلدة العيزرية شرق المدينة.

وصادرت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد مصطفى من بلدة العيسوية، وحجزت على أمواله وأغلقت حسابه البنكي.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين