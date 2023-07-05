حركة الأحرار تقرر إقامة مهرجان إحياء الذكرى ال 16 لانطلاقتها في ساحة الكتيبة بغزة.

أكد المتحدث باسم حركة الأحرار الفلسطينية م. ياسر خلف أن قيادة الحركة وبعد اجتماع مركزي ضم أعضاء قيادتها قررت تنظيم مهرجاناً وطنياً حاشداً في ساحة الكتيبة بغزة يوم السبت الموافق 8-7 الساعة السادسة والنصف مساء دعماً للقدس وأهلها ورفضاً لما يتعرض له المسجد الأقصى من مؤامرات, وذلك على شرف إحياء الذكرى ال 16 لانطلاقتها بعنوان يا قدس إنا قادمون كشعار رئيسي للانطلاقة يحمل دلالات كبيرة في مقدمتها أن شعبنا لن يتخلى عن القدس والأقصى مهما بلغت التضحيات والأثمان.

وأكد خلف أن هذا المهرجان الجماهيري الحاشد سيحمل رسائل متعددة على صعيد الحضور الوطني والشعبي لتعزيز الالتفاف حول خيار المقاومة وتعزيز وحدتها ورفض العدوان الصهيوني الهمجي على القدس والأقصى

كما وأعلنت الحركة عن شعار مهرجان انطلاقتها ال 16 والذي يحمل هذا العام عنوانا هاما يجسد مركزية مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك جوهر القضية الفلسطينية ومحور الصراع مع الاحتلال، عنوانا يؤكد تمسك شعبنا بأرضه وثوابته وحقوقه الوطنية ورفضه لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات تستهدفها يا قدس إنا قادمون.

حيث ضم شعار الانطلاقة الرقم 16 إشارة إلى الذكرى السنوية السادسة عشر لانطلاقة الحركة، مع خريطة فلسطين التاريخية التي تعني التمسك بكل شبر من أرض فلسطين، والبندقية التي تعبر عن خيار الجهاد والمقاومة ، والسلسلة المقطوعة التي تشير إلى العمل على كسر حالة الشتات واللجوء إضافة إلى حتمية التحرير للأسرى والمعتقلين، وفي القلب منه قبة الصخرة التي تمثل عنوانا لمدينة القدس درة التاج، في لوحة فنية شاملة تجسد الحقوق والثوابت الوطنية لشعبنا والهدف الأساس لتحقيق تطلعاته وأهدافه.