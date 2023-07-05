هولندا.. إحالة شخص مزَّق نسخة من القرآن إلى المحاكمة

أحال القضاء الهولندي مواطنًا إلى المحاكمة بتهمة الإهانة بعد تمزيقه نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى البرلمان، أمس الثلاثاء.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن المدَّعين العامين في هولندا، إن مواطنًا هولنديًّا سيمثل أمام المحكمة في تهم الإهانة بعد تمزيق نسخة من القرآن وتشبيهه بكتاب "كفاحي" لهتلر.

ونفذ إدفين فاخنزفلد (54 عامًا) رئيس الفرع الهولندي لمجموعة بيغيدا الألمانية المناهضة للإسلام احتجاجه في لاهاي في يناير / كانون الثاني الماضي، وفق وسائل إعلام هولندية.

وكان المدَّعون العامون أعلنوا في إبريل / نيسان الماضي عن بدء تحقيقات جنائية بحق المواطن الهولندي المقيم في ألمانيا على خلفية الواقعة التي أثارت غضبًا في العالم الإسلامي.

وكتب المدَّعون العامون في تغريدة، الثلاثاء، أن "هيئة الادّعاء العام قرَّرت استدعاء المشتبه به".

وأضافوا "من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في العاشر من أغسطس".

ولفت المدعون إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا، لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد "إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تخضع لعقوبة بموجب القانون الجزائي الهولندي الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنًا بسبب دينهم أو معتقدهم تعد جريمة".

المصدر / الأناضول