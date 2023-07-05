برلماني بريطاني يدعو لتعليق كل مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال

دعا البرلماني البريطاني، ريتشارد بيرغون، حكومة بلاده لتعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي على خلفية عدوانها في مدينة جنين الفلسطينية.

وقال السياسي عن حزب العمال البريطاني المعارض، عبر تويتر، إنه دعا خلال جلسة برلمانية، الثلاثاء، الحكومة البريطانية لتعليق كل مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال لحين التزامها بالقانون الدولي.

وصرّح خلال الجلسة التي نشر مقتطفًا منها على تويتر إنه "منذ 2015، باعت الحكومة البريطانية ما قيمته 500 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة لإسرائيل والأسلحة البريطانية متورطة بفظائع سابقة ارتُكبت ضد فلسطين".

وتساءل ما "إذا تم استخدام أيٍّ من تلك المعدات العسكرية في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم اللاجئين في جنين".

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وتابع: "ألا يُظهر هذا الهجوم مرة أخرى أنه ينبغي على الحكومة تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لحين التزامها بالقانون الدولي".

والإثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًّا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ العملية العسكرية تستهدف "غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين"، مشيرًا إلى إصابة جندي خلالها.

المصدر / فلسطين أون لاين