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بالصور تشييع شعبي مهيب لشهداء العدوان الإسرائيلي على جنين

05 يوليو 2023 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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تشييع شعبي مهيب لشهداء العدوان الإسرائيلي على جنين

شيعت جماهير مهيبة من الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، جثامين شهداء مخيم جنين الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المخيم والذي استمر ليومين متتالين. 

ووانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي متوجهًا إلى مقبرة الشهداء في جنين، حيث ردد المشاركون فيه هتافاتٍ مناصرة للشهداء والمقاومة بمخيم جنين، ورددوا شعارات منها: "الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا".. " على الشهادة تبايعنا نحن وكل الكتيبة".

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من جانبهم، أكد أهالي الشهداء مواصلتهم طريق المقاومة رغم سيل الدماء النازف، وأن أرواحهم وأرواح أبنائهم فداءً للمخيم وكرامته. 

وارتقى خلال عدوان الاحتلال على جنين خلال اليومين الماضيين 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 117 فلسطينيا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة.

تشييع شهداء جنين
 

تشييع شهداء جنين
 

تشييع شهداء جنين
 

تشييع شهداء جنين
 

تشييع شهداء جنين
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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