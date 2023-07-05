مقاومون يستهدفون مستوطنة قرب نابلس وينسحبون بأمان

أطلق مقاومون النّار صوب مستوطنة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، ما أدى لأضرار في متجر ومركبة، وإصابات بالهلع بين صفوف المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ مقاومين نفّذوا عملية إطلاق النار من سيارة مسرعةٍ، وانسحبوا من مكان العملية بسلام.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ العملية أحدثت إرباكًا شديدًا ورعبًا في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين وأدّت لأضرار مادية وإصابات بالهلع.

وفي السياق، كثّفت المقاومة الفلسطينية في الضفة استهدافها للاحتلال خلال عدوان الاحتلال على جنين وما بعده، مؤازرة وإسنادًا لمقاومة المخيم.

وتُواصل المقاومة في الضفة استهداف المستوطنات ونقاط تمركُز جنود الاحتلال وحواجزه العسكرية بشكلٍ يومي مستمرٍ، مُوقعة إصابات وأضرار.

المصدر / فلسطين أون لاين