كتائب القسام: خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما أعلنه والأيام ستكشف ذلك

أكد قيادي في كتائب القسام أنّ خسائر جيش الاحتلال أكبر بكثيرٍ مما أعلنه، مبينًا أنّ الأيام القادمة ستكشف ذلك.

ولفت في تصريحات لـ"الجزيرة" إلى أنّ ما نشره إعلام الاحتلال من جنين محاولة للتغطية على الهزيمة التي لحقت به.

وكانت كتائب القسام قد باركت للأهالي في جنين ومجاهدي القسام ومجاهدي سرايا القدس وشهداء الأقصى وكافة الفصائل هذا الصمود الأسطوري والنصر المؤزّر، بأنهم حرّموا أرض المخيم على قوات الاحتلال وأفشلوا مخططاته وجعلوا من شوارع وأزقة المخيم نارًا ولهيبًا أحرق جنود الاحتلال وآلياته.

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وقالت كتائب القسام في بيانٍ لها: "إنّ الاحتلال خرج يجرُّ أذيال الخيبة والهزيمة، ولم ولن يجني من هذا العدوان سوى الحسرة والفشل الذريع، وستثبت الأيام أنّ قيادة العدو أخطأت التقدير، وأنّ جنين وباقي مدن الضفة ستغدو أكثر صلابة ونقطة انطلاق لإيلام العدو، وما كمائن الموت في جنين وعملية تل أبيب إلا إشارة على ذلك".

واندحرت قوات الاحتلال من جنين بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والكمائن وتفجير العبوات الناسفة، قتل على إثرها جندي صهيوني وأُصيب العديد من جنوده.

المصدر / فلسطين أون لاين