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العدوان على جنين.. الطواقم الطبية في دائرة الاستهداف الإسرائيلي

خاص رئيس بلدية جنين: الأوضاع داخل المخيم "كارثية"

05 يوليو 2023 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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نضال عبيدي رئيس بلدية جنين- أرشيف
جنين/ خاص "فلسطين":

وصف رئيس بلدية جنين شمال الضفة الغربية، نضال عبيدي، الأوضاع الإنسانية داخل المخيم بـ"الكارثية" إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثالث على التوالي وحصار آلاف المواطنين دون كهرباء ولا ماء ولا غداء.

وأوضح عبيدي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن آليات الاحتلال دمرت البنية التحتية للمخيم وعشرات المنازل والمحلات التجارية والمركبات، لافتًا إلى أن المشهد العام المخيم يشبه "الزلزال".

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وأشار إلى أن تشريد الاحتلال نحو 4 آلاف من أهالي المخيم وحصاره لنحو 13 ألف آخرين، ولفت إلى أن جيش الاحتلال يحاول البحث عن "صورة انتصار" عبر عمليات الدمار والتجريف والقتل وإجباره لتشريد آلاف المواطنين خارج المخيم.

وأكد أن البلدية وجهت نداء استغاثة للمؤسسات الدولية من أجل التدخل العاجل لإنقاذ المحاصرين في المخيم والعمل على تزويدهم بالخدمات الأساسية.

وأشاد عبيدي بالمبادرات الإنسانية والإغاثية من مختلف محافظات الضفة لإسناد أهالي المخيم، وذلك في مشهد يعبر عن حالة التضامن والتكاثف بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

#مخيم جنين #العدوان على جنين #رئيس بلدية جنين

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