"مرداوي": المقاومة أدارت معركة جنين ببرودة أعصاب وهزمت الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن معركة مخيم جنين أثبتت قدرة المقاومة والشعب على الصمود والثبات في وجه الاحتلال، وأن عقل المقاومة أدار المعركة بكل برودة أعصابٍ وهزم الاحتلال.

ولفت إلى أن معركة جنين أكدت محدودية القوة في يد الاحتلال في مواجهة قوة الحق الفلسطيني رغم شح الإمكانيات.

ورأى أن صمت العالم لن يغير من الحقيقة طالما أن في الشعب الفلسطيني رجال، لافتًا أن المخيم جسد القوة وما من اعتداء عليه إلا وجلب ردة فعل بطولية مباشرة مساوية لها في القوة ومعاكسة لها في الاتجاه.

وحول إدارة المقاومة للمعركة، نوّه إلى أن العقل المدبر للمقاومة رغم كثافة عدوان الاحتلال أدار المعركة بهدوء وبرودة أعصاب وهزم أرتال الاحتلال ودباباته.

اقرأ أيضًا: 12 شهيدًا و117مصابًا ودمار واسع جرّاء العدوان على جنين

وأشار إلى مخيم جنين أثبت فقدان الأمل وانسداد الخيارات مع السلطة، وأنها مصدر ضعف للشعب الفلسطيني وخذلانه.

واندحرَ الاحتلال من جنين بعد يومين واجه فيها صمودًا أسطوريًا واشتباكات عنيفة لم يعهدها من قبل وعبوات ناسفة دمّرت آلياته.

انطلقت دعوات فلسطينية اليوم الأربعاء، للمشاركة الحاشدة في مسيرة تشييع الشهداء، الذين ارتقوا خلال عدوان جيش الاحتلال على جنين خلال اليومين الماضيين.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في جنين ومخيمها، للمشاركة في مسيرة دفن الشهداء، الساعة 10 صباحا من أمام مشفى جنين الحكومي.

وارتقى خلال عدوان الاحتلال على جنين خلال اليومين الماضيين 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة.

المصدر / فلسطين أون لاين