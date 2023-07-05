5 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 5 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1687 الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن.
- 1811 فنزويلا تعلن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال.
- 1950 الكنيست الإسرائيلي يقر "قانون العودة" وهو قانون ينص بحق هجرة أي يهودي لإسرائيل.
- 1954 قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية.
- 1962 استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة.
- 1967 انطلاق جبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
- 1975 أرثور أش أول رجل من أصول أفريقية يفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس.
- 1998 اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة.
- 1994 وفاة السياسي الشاعر الفلسطيني توفيق زياد بعد عودته من استقبال الرئيس ياسر عرفات في أريحا إثر حادث سير.
- 2002 اغتيال المؤسس لكتائب شهداء الأقصى العام لها جهاد العمارين في مدينة غزة.
- 2004 إجراء أول انتخابات رئاسية في إندونيسيا.
- 2006 اغتيال د. حسين أبو عجوة عضو المكتب السياسي لحركة حماس جراء إطلاق نار عليه من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية للسلطة شرق غزة.
- 2014 بدء رفع أسعار الوقود بمصر واستنكار اتحاد العمال.
- 2016 مسبار جونو يدخل مدار المشتري ليبدأ عملية مسح ستستغرق 20 شهراً للكوكب.
- 2016 الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ينتقد بشدة في بيان القرارات الإسرائيلية بشأن بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية وشرقي القدس.
المصدر / فلسطين أون لاين