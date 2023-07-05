5 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 5 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1687 الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن.

الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن. 1811 فنزويلا تعلن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال.

فنزويلا تعلن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال. 1950 الكنيست الإسرائيلي يقر "قانون العودة" وهو قانون ينص بحق هجرة أي يهودي لإسرائيل.

الكنيست الإسرائيلي يقر "قانون العودة" وهو قانون ينص بحق هجرة أي يهودي لإسرائيل. 1954 قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية.

قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية. 1962 استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة.

استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة. 1967 انطلاق جبهة النضال الشعبي الفلسطيني.

انطلاق جبهة النضال الشعبي الفلسطيني. 1975 أرثور أش أول رجل من أصول أفريقية يفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس.

أرثور أش أول رجل من أصول أفريقية يفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس. 1998 اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة.

اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة. 1994 وفاة السياسي الشاعر الفلسطيني توفيق زياد بعد عودته من استقبال الرئيس ياسر عرفات في أريحا إثر حادث سير.

وفاة السياسي الشاعر الفلسطيني توفيق زياد بعد عودته من استقبال الرئيس ياسر عرفات في أريحا إثر حادث سير. 2002 اغتيال المؤسس لكتائب شهداء الأقصى العام لها جهاد العمارين في مدينة غزة.

اغتيال المؤسس لكتائب شهداء الأقصى العام لها جهاد العمارين في مدينة غزة. 2004 إجراء أول انتخابات رئاسية في إندونيسيا.

إجراء أول انتخابات رئاسية في إندونيسيا. 2006 اغتيال د. حسين أبو عجوة عضو المكتب السياسي لحركة حماس جراء إطلاق نار عليه من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية للسلطة شرق غزة.

اغتيال د. حسين أبو عجوة عضو المكتب السياسي لحركة حماس جراء إطلاق نار عليه من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية للسلطة شرق غزة. 2014 بدء رفع أسعار الوقود بمصر واستنكار اتحاد العمال.

بدء رفع أسعار الوقود بمصر واستنكار اتحاد العمال. 2016 مسبار جونو يدخل مدار المشتري ليبدأ عملية مسح ستستغرق 20 شهراً للكوكب.

مسبار جونو يدخل مدار المشتري ليبدأ عملية مسح ستستغرق 20 شهراً للكوكب. 2016 الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ينتقد بشدة في بيان القرارات الإسرائيلية بشأن بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية وشرقي القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين