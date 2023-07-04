إحصائية: المقاومة تنفذ أكثر من ألف عملية بالضفة والقدس خلال يونيو

شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الشهر الماضي، استمراراً وتنوعاً في عمليات المقاومة بمختلف أشكالها، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل (4) إسرائيليين، وإصابة (53) جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد (21) فلسطينيًا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني (1010) أعمال مقاومة، بينها (132) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (68) عملية منها في جنين.

ونفذ المقاومان مهند شحادة (26 عاماً) وخالد صباح (24 عاماً)، عملية إطلاق نار في 20/6/2023 عند مدخل مستوطنة بين نابلس ورام الله، أدت إلى مقتل (4) مستوطنين وإصابة (4) آخرين بجراح، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه إلى (26) قتيلاً منذ بداية العام الجاري.

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كما نفذ مقاومون بتاريخ 13/6/2023 عملية إطلاق نار قرب حاجز الريحان في جنين أدت إلى إصابة (5) إسرائيليين بينهم (4) جنود من جيش الاحتلال.

وفي 24/6/2023 قام الشهيد إسحاق العجلوني (18 عاماً) -من سكان بلدة كفر عقب- بتنفيذ عملية إطلاق نار في محيط حاجز قلنديا العسكري بالقدس المحتلة أدت إلى إصابة (2) من جنود الاحتلال، واستشهاد المنفذ.

كما رصد "معطى" عمليتي دهس أو محاولة دهس، وعمليتي طعن أو محاولة طعن، إلى جانب إسقاط طائرتين استطلاع، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (35) عملية، و(5) عمليات إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و(8) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(50) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية.

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وبلغ عدد المظاهرات والمسيرات (14) مظاهرة، و(294) عملية إلقاء حجارة، و (261) مواجهة مباشرة مع الاحتلال، و(19) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(140) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وشهدت محافظات نابلس وجنين ورام الله أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (236، 224، 149) على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين