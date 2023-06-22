28 عملًا مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ، حيث سُجّل 28 عملًا مقاومًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 28 عملًا مقاومًا تضمنت 4 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوتين ناسفتين و5 تصديات للمستوطنين وحادثي تحطيم مركباتٍ للمستوطنين و15 مواجهةٍ تخللها إلقاء حجارة.

وفي مدينة القدس المحتلة اندلعت مواجهات في "بيت اجزا" و"الرام" تخللهما إطلاق حجارة تجاه قوت الاحتلال.

واندلعت مواجهات في رام الله بـمعسكر "عوفر" بين الاحتلال ومستوطنيه وبين الشبان، حيث ألقى الشبان الحجارة تجاه قوات الاحتلال، فيما تصدّى الأهالي لهجوم المستوطنين على بلدة "ترمسعيا" وألقوا الحجارة على قواتِ الاحتلال.

وتعرض حاجز "الجلمة" و"شارع الناصرة" و"برقين" في جنين لعمليات إطلاق نار من مقاومين فلسطينيين، فيما شهد "معبر الريحان" تصديًا للمستوطنين وعملية إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وألقى الشبّان العبوات الناسفة محلية الصنع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في "عزون" بقلقيلية.

وشهدت نابلس عدة مواجهات تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال وتصدٍ للمستوطنين في "بيتا" و"عوريف" وبرقة" كما "أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وحطّم الشبان الفلسطينيون مركبات المستوطنين وألقوا الحجارة تجاههم وتجاه قوات الاحتلال في أريحا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم "الدهيشة" في بيت لحم.

وشهدت الخليل عدة مواجهات في مخيم "العروب" و"باب الزاوية" حيث اندلعت مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال تخللها إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع وإلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين