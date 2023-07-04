الأسير أيهم كممجي يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

أفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، اليوم الثلاثاء، بأنّ الأسير أيهم نايف كممجي من بلدة كفر دان غرب جنين، دخل عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشار سمور إلى أنّ الأسير كممجي من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع لأيام قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم قبل عامين.

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ولفت إلى أنّ الأسير كممجي اعتقله الاحتلال بعملية خاصة بتاريخ 4/7/2006 من مدينة رام الله، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، مشيرًا إلى أنّ والدته توفيت إثر جلطة دماغية في 11/3/2019، واستُشهد شقيقه شأس في شهر رمضان عام 2022 وحرمه الاحتلال من وداعهما.

يُذكر أنّ 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، و160 طفلًا وقاصرًا، مُوزّعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).

المصدر / فلسطين أون لاين