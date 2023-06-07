الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي

جددت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العزل الانفرادي للأسير أيهم فؤاد كممجي لمدة 6 شهور إضافية.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس في تصريحات وصلت " " أن مصلحة سجون الاحتلال شددت ظروف عزل الأسير كممجي التعسفية.

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والأسير أيهم كممجي من بلدة كفردان في جنين، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان أحد الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، ويواجه الآن العزل الانفرادي في سجن "إيشل" الذي بدأ منذ اعادة اعتقاله في 19/9/2021.

وصدر بحقه مؤخرًا حكمًا بالسجن لمدة 5 أعوام، إضافة إلى غرامة مالية مقدارها 5 آلاف شيقل تُضاف إلى حكمه.

المصدر / فلسطين أون لاين