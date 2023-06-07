فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي

"الإسلامية المسيحية": الاستيطان خطر استراتيجي وعلى الدول الفاعلة التدخل

تقرير: 3713 انتهاكًا للاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر مايو الماضي

آراء طلبة الثانوية العامة في اختبار اللغة العربية.. ماذا قالوا؟

تبييض تمور المستوطنات..قضية فساد استغلها مكتب رئيس السلطة لـ"ابتزاز المتورطين"

قوات الاحتلال تقتحم مسجدا في نابلس

الإعلام العبري يكشف عن خطة خطيرة لـ(بن غفير)

حماس تهنئ الجزائر بانتخابها عضوًا في مجلس الأمن

تراجُع سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوًى مقابل الدولار

تنويه مهم من "الإعلام الحكومي" حول نشر ورقة أسئلة الاختبار الأول من امتحان "التوجيهي"

الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي

07 يونيو 2023 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يُجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي

جددت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العزل الانفرادي للأسير أيهم فؤاد كممجي لمدة 6 شهور إضافية.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس في تصريحات وصلت "" أن مصلحة سجون الاحتلال شددت ظروف عزل الأسير كممجي التعسفية.

اقرأ أيضًا: الأسير كممجي يواجه ظروفًا صحية صعبة في زنازين الاحتلال

والأسير أيهم كممجي من بلدة كفردان في جنين، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان أحد الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، ويواجه الآن العزل الانفرادي في سجن "إيشل" الذي بدأ منذ اعادة اعتقاله في 19/9/2021.

وصدر بحقه مؤخرًا حكمًا بالسجن لمدة 5 أعوام، إضافة إلى غرامة مالية مقدارها 5 آلاف شيقل تُضاف إلى حكمه.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#سجون الاحتلال #أسير #عزل انفرادي #الاحتلال الإسرائيلي #أيهم كممجي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة