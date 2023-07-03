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باتريك فييرا مدرباً جديداً لستراسبورغ الفرنسي

03 يوليو 2023 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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باتريك فييرا مدرباً جديداً لستراسبورغ الفرنسي

أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي والمملوك أميركياً الأحد، تعيين قائد منتخب فرنسا السابق باتريك فييرا مدرباً جديداً له بعقد لمدة ثلاث سنوات.

ويحلّ فييرا (47 عاماً) خلفاً لفريديريك أمنونيتي المقال الأسبوع الماضي، بعدما احتلّ ستراسبورغ المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق مركزين وخمس نقاط عن منطقة الهبوط.

ورئيس النادي الفرنسي مارك كيلر في بيان عبر موقع النادي الإلكتروني "أرحب بباتريك فييرا الذي أعرفه من المنتخب الفرنسي، ويسعدني جداً أن أرحب به في ستراسبورغ".

وأضاف "إنه يتطابق مع المواصفات التي كنا نبحث عنها: مدرب ذو خبرة دولية، ولديه أيضاً معرفة جيدة بدوري الدرجة الأولى واللاعبين الشباب".

وبات النادي الفرنسي في كنف ملكية جديدة، بعدما استحوذ عليه كونسورتيوم "بلوكو" الأميركي الذي يقوده مالك تشلسي الإنكليزي تود بوهلي وشركة "كليرلايك كابيتال" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

ولعب فييرا 107 مباريات وكان قائداً في 21 مباراة، وحقق لقبي مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000.

وكلاعب وسط ميدان، تنقّل فييرا بين أندية ميلان الإيطالي، أرسنال الإنكليزي، يوفنتوس، إنتر، وأخيراً مانشستر سيتي حيث بدأ مشواره التدريبي، قبل أن يتولّى تدريب نادي نيويورك سيتي الأميركي، نيس الفرنسي، وكريستال بالاس الإنكليزي.

وقال فييرا إنه "سعيد بشكل خاص" لتولي تدريب ستراسبورغ.

وأضاف "أعرف تاريخ وهوية هذا النادي والحماسة التي يثيرها وأهميته لمنطقته التي هي مكان كرة القدم والشغف. من المثير كمدرب أن تكون قادراً على بناء شيء ما مع الاعتماد على القيم التي حددت قوة النادي".

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الدوري الفرنسي #ستراسبورغ #باتريك فييرا

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