جيش الاحتلال يعلن رفع حالة التأهب في محيط المستوطنات لهذه الأسباب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار بمحيط المستوطنات في الضفة الغربية، تحسبا لرد فعل فلسطيني على العدوان العسكري المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة، منذ فجر اليوم الإثنين، والذي أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الذي خلفه في المخيم ومحيطه.

وقال جيش الاحتلال في بيان، مساء اليوم الإثنين، إنه "اتخذ إجراءات استثنائية في محيط العديد من المستوطنات، وعند شوارع محيطة بالمستوطنات يمر منها فلسطينيون، تحسبا لوقوع عمليات فدائية فلسطينية".

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كما حذر المتحدث باسم شرطة الاحتلال من "وقوع عمليات فلسطينية جراء العملية العسكرية في جنين"، وطالب في تغريدة نشرتها إذاعة جيش الاحتلال، المستوطنين باليقظة وإبلاغ الجيش في حال الاشتباه بأي شخص".

كما أعلنت ماتسمى "سلطة الطيران المدنية" لدى الاحتلال، عن "إغلاق أجواء الطيران المدني في منطقة مرج بن عامر، قرب جنين، بسبب حركة الطيران العسكري في المنطقة".

وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى تصعيد عمليات المقاومة في الضفة ردا على العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين.

واستشهد 8 فلسطينيين، وأصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، فجر اليوم الاثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين