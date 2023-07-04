4 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1187 هزيمة الصليبيين في موقعة حطين.

هزيمة الصليبيين في موقعة حطين. 1776 استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني وذلك بعد حرب طويلة ساعدتهم فرنسا فيها.

استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني وذلك بعد حرب طويلة ساعدتهم فرنسا فيها. 1827 ولاية نيويورك تصدر قرارًا تمنع فيه الرق على أراضيها.

ولاية نيويورك تصدر قرارًا تمنع فيه الرق على أراضيها. 1937 أفراد من عصابة أرغون الصهيونية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس فيقتلون 4 ويصيبون 6 من المدنيين الفلسطينيين.

أفراد من عصابة أرغون الصهيونية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس فيقتلون 4 ويصيبون 6 من المدنيين الفلسطينيين. 1953 افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. 1967 الأمم المتحدة تؤكد ضرورة احترام الكيان العبري لحوق الانسان في الأراضي المحتلة عام 1967.

الأمم المتحدة تؤكد ضرورة احترام الكيان العبري لحوق الانسان في الأراضي المحتلة عام 1967. 1969 قرار مجلس الأمن بمطالبة الكيان العبري بالرجوع عن كل إجراءاته لضم مدينة القدس.

قرار مجلس الأمن بمطالبة الكيان العبري بالرجوع عن كل إجراءاته لضم مدينة القدس. 1974 وفاة الحاج أمين الحسيني مفتى فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا.

وفاة الحاج أمين الحسيني مفتى فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا. 2002 اغتيال المؤسس والقائد العام لكتائب شهداء الأقصى جهاد العمارين ومرافقه، في مدينة غزة باستهداف سيارته بوضع عبوة فيها.

اغتيال المؤسس والقائد العام لكتائب شهداء الأقصى جهاد العمارين ومرافقه، في مدينة غزة باستهداف سيارته بوضع عبوة فيها. 2015 تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يبث شريط فيديو يصور عملية إعدام 25 جندياً سورياً على أيدي مجموعة من الفتية على المسرح الأثري في مدينة تدمر.

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يبث شريط فيديو يصور عملية إعدام 25 جندياً سورياً على أيدي مجموعة من الفتية على المسرح الأثري في مدينة تدمر. 2016 تفجير بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة في السعودية يخلف 5 ضحايا، منهم 4 من قوات الأمن والإرهابي نفسه.

تفجير بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة في السعودية يخلف 5 ضحايا، منهم 4 من قوات الأمن والإرهابي نفسه. 2017 إدراج البلدة القديمة في كل من القدس والخليل ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

إدراج البلدة القديمة في كل من القدس والخليل ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. 2017 السلطة الفلسطينية تفرض التقاعد المبكر لبعض موظفي السلطة في قطاع غزة.

السلطة الفلسطينية تفرض التقاعد المبكر لبعض موظفي السلطة في قطاع غزة. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 11 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 523 ألف حالة وفاة وحوالي خمسة ملايين و830 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين