4 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1187 هزيمة الصليبيين في موقعة حطين.
- 1776 استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني وذلك بعد حرب طويلة ساعدتهم فرنسا فيها.
- 1827 ولاية نيويورك تصدر قرارًا تمنع فيه الرق على أراضيها.
- 1937 أفراد من عصابة أرغون الصهيونية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس فيقتلون 4 ويصيبون 6 من المدنيين الفلسطينيين.
- 1953 افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة.
- 1967 الأمم المتحدة تؤكد ضرورة احترام الكيان العبري لحوق الانسان في الأراضي المحتلة عام 1967.
- 1969 قرار مجلس الأمن بمطالبة الكيان العبري بالرجوع عن كل إجراءاته لضم مدينة القدس.
- 1974 وفاة الحاج أمين الحسيني مفتى فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا.
- 2002 اغتيال المؤسس والقائد العام لكتائب شهداء الأقصى جهاد العمارين ومرافقه، في مدينة غزة باستهداف سيارته بوضع عبوة فيها.
- 2015 تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يبث شريط فيديو يصور عملية إعدام 25 جندياً سورياً على أيدي مجموعة من الفتية على المسرح الأثري في مدينة تدمر.
- 2016 تفجير بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة في السعودية يخلف 5 ضحايا، منهم 4 من قوات الأمن والإرهابي نفسه.
- 2017 إدراج البلدة القديمة في كل من القدس والخليل ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
- 2017 السلطة الفلسطينية تفرض التقاعد المبكر لبعض موظفي السلطة في قطاع غزة.
- 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 11 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 523 ألف حالة وفاة وحوالي خمسة ملايين و830 ألف حالة تماثلت للشفاء.
المصدر / فلسطين أون لاين