السلطة تعتقل قياديين بالمقاومة في طوباس توجها لإسناد جنين

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة الغربية، قياديين في المقاومة من كتيبة جبع قرب طوباس وهما في طريقهما لإسناد المقاومين في مخيم جنين الذي يتعرض لعدوان عسكري من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر.

وأفادت مصادر محلية، بأن أجهزة السلطة اعتقلت المقاومين المطاردين للاحتلال مراد وليد ملايشة (34 عاماً) ومرافقه محمد وليد براهمة (37 عاماً) في طوباس وهما في طريقهما إلى جنين للتصدي لقوات الاحتلال.

وأوضحت أن المعتقل ملايشة مطارد منذ أكثر من عام، لاعتباره مؤسس كتيبة جبع، وهو أسير محرر أمضى ١٢ سنةً في سجون الاحتلال.

أما المعتقل براهمة فهو أسير محرر أمضى أكثر من 11 سنةً في سجون الاحتلال.

اقرأ أيضاً: محدث 5 شهداء وإصابات بينها خطيرة في عدوان الاحتلال على جنين

يُذكر، أن خبر اعتقال المقاومين لاقى استنكاراً واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدوه طعنةً في ظهر المقاومة، لعدم مشاركة أجهزة السلطة بحماية المواطنين من عدوان الاحتلال، فيما تقوم باعتقال المقاومين.

واستشهد خمسة شبان وأصيب آخرون في عملية جيش الاحتلال على جنين ومخيمها بدأت قبل فجر اليوم، مدعومة بطائرات أباتشي وأخرى مُسيرة.

وتصدى مقاومون بأسلحتهم الرشاشة لقوات الاحتلال وجرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، واستهدفوا الآليات المقتحمة بعدة مناطق بعبوات محلية كبيرة، أدت لإصابات مباشرة حسب بيانات لعدد من الفصائل، كما ألقى الشبان قنابل محلية الصنع نحو آليات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين