الأردن يدعو لتحرك دولي "فوري" لوقف العدوان الإسرائيلي على جنين

دعت الأردن اليوم الإثنين، إلى تحرك دولي "فوري"؛ لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، محذّرةً من عواقب التصعيد.

وأدانت في بيان صحفي وصل " " التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم الإثنين.

وأفادت أن الخارجية الأردنية حذرت من استمرار "دوامة العنف"، داعيةً المجتمع الدولي للتحرك "الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعت إلى "ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

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وأكدت على ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري"، محذرةً من عواقب هذا التصعيد "الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف".

وطالبت بتحرك المجتمع الدولي بشكل "فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تنفيذ 15 غارة جوية في جنين ومخيمها منذ بدء العملية العسكرية، قتل فيها 5 فلسطينيين وأصيب 27 بجراح بينهم 7 بحالة خطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين