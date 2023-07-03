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بحر: العدوان الهمجي على جنين جريمة حرب يتحمَّل الاحتلال تداعياتها

03 يوليو 2023 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة - أرشيف

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د.أحمد بحر: إن "العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على مخيم جنين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان يتحمَّل الاحتلال وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وأضاف خلال تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن "جرائم الاحتلال ومجازره لن تثني شعبنا عن الاستمرار في مواجهته، والتمسك بخيار المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية".

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وتابع: "ستبقى جنين وكل مدن ومخيمات الضفة الغربية عصيَّة على الانكسار وشوكة في حلق الاحتلال".

ونعى شهداء مخيم جنين الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني المستمر على المخيم، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته المشروعة الكفيلة بردع الاحتلال وإرهابه بحق شعبنا وأرضنا ومقدَّساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التشريعي #الضفة الغربية #اجتياح جنين #العدوان على جنين

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