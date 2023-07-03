طولكرم تعلن الحداد على أرواح شهداء جنين

أعلنت فصائل العمل الوطني ومؤسسات محافظة طولكرم وفعالياتها، اليوم الإثنين، الحداد الشامل في جميع مناحي الحياة ، على أرواح شهداء جنين ومخيمها.

ودعت في بيان صحفي، اليوم الاثنين، جماهير الشعب الفلسطيني إلى إعلان حالة النفير والخروج بمسيرات غضب تنديدا بجرائم الاحتلال النازية بحق شعبنا وأهلنا في جنين ومحافظات الوطن.

كما أهابت بالشعب الفلسطيني التمسك بالوحدة الوطنية والنضال ضد الاحتلال ومستوطنيه، محملة الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما يجري على أرض الوطن من جرائم تُرتكب بحق أبناء وأطفال وشباب ورجال شعبنا في كل محافظات الوطن.

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وكانت مسيرات الغضب قد انطلقت فجر اليوم في مدينة طولكرم، وبلدة عنبتا شرقا، تنديدا بجرائم الاحتلال وإسنادا لجنين ومخيمها.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 5 مواطنين، بعد منتصف الليل، وأصيب عدد آخر، إثر تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوان عسكري واسع في جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية.



المصدر / فلسطين أون لاين