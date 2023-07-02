الاحتلال يقرر تنفيذ إبعاد الشيخ "بكيرات" عن القدس الليلة

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الشيخ د. ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس وسلمته قراراً بتنفيذ إبعاده خارج مدينة القدس ابتداءً من الليلة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

ورداً على هذا الإجراء أكد الشيخ بكيرات رفضه تنفيذ قرار الإبعاد، معلناً الاعتصام بمنزله في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس حتى اللحظة، قائلاً إنه يرفض أن يتزحزح ولو خطوةً واحدةً خارج القدس.

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يذكر أن محامي الدفاع عن الشيخ بكيرات كان قد اعترض على قرار الإبعاد لدى محكمة الاستئناف وأعلن نيته الاعتراض لدى المحكمة العليا بالرغم من محاولة جيش الاحتلال استباق كافة الإجراءات القانونية بمحاولة تنفيذ قرار الإبعاد فوراً.

ويعد قرار الإبعاد بحق الشيخ ناجح بكيرات سابقةً في مدينة القدس بحق أحد القيادات الكبرى للمدينة المقدسة، وتخشى دوائر فلسطينية في القدس من أن تفتح هذه العملية الباب لإخراج كافة القيادات الاجتماعية من القدس وتفريغها بالكامل، إضافةً إلى التخلص من مسؤولي الأوقاف الإسلامية، بهدف تفريغ المسجد الأقصى المبارك وإحداث فراغٍ سيادي في المكان، لتنفيذ التقسيم الذي تطالب به الجماعات اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين