الاحتلال يحكم على الصحفي محمد منى بالاعتقال الإداري 6 أشهر

أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، حكمًا بالاعتقال الإداري ستة أشهر، على الصحفي محمد أنور منى (40 عامًا) من بلدة زواتا قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد منى الثلاثاء الماضي، بعد مداهمة منزله في زواتا.

وقالت زوجة الأسير سوسن أبو العلا، إن المحامي مازن أبو عون أبلغهم بصدور القرار بعد عرضه على محكمة الاحتلال، مشيرة إلى أن زوجها يقبع منذ اعتقاله في معسكر حوَّارة قرب نابلس.

والزميل محمد منى أسير محرَّر أمضى قرابة الـ7 سنوات في سجون الاحتلال، أغلبها في الاعتقال الإداري، وشارك عام 2014 في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل السجون والذي استمر لـ64 يومًا.

وباعتقال منى يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 18.

المصدر / فلسطين أون لاين