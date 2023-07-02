الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للأسير أوس الشلبي

جدَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي، للأسير أوس عماد الشلبي من مدينة جنين.

وأكد ذوو الأسير الشلبي، خلال تصريحات صحفية، أن سلطات الاحتلال جدَّدت الاعتقال الإداري بحق نجلهم لمدَّة 6 أشهر، بعد أن كان من المفترض أن يطلق سراحه اليوم.

وأفادوا بأن إدارة سجن "النقب" سلَّمت الأسير أوس قرار التمديد، دون مثوله أمام محكمة الاحتلال العسكرية، بذريعة "الملف السري".

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، يصل مدى المرة الواحدة لفترة أقصاها ستة شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين