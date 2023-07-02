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"العمل الحكومي" تنعى اللواء "أبو بكر" وضحايا حادث نابلس

02 يوليو 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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حادث نابلس المروع

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، ضحايا حادث السير المروّع قرب نابلس شمال الضفة الغربية، وفي مقدّمتهم، القائد الوطني والأسير المحرَّر اللواء  قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين.

وجاء في  بيان النعي للضحايا الذي تلقى "" نسخة عنه اليوم الأحد: " تتقدم لجنة متابعة العمل الحكومي بالتعزية لذوي الراحل أبو بكر ولذوي جميع ضحايا الحادث المروّع".

وسألت اللجنة الله أن يتقبلهم ويسكنهم فسيح جناته، ويُلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان وحسن العزاء، كما دعت بالشفاء العاجل لجميع مصابي الحادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حادث سير #قدري أبو بكر

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